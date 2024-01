Weir Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Weir Group":

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Weir diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret gab es 4 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,76 Prozent, was 1,24 Prozent über dem Durchschnitt (9,52 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 8,54 Prozent. Weir liegt aktuell 2,22 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Weir-Aktie sind 5 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist daher "Gut". Auch die kürzlich abgegebene Bewertung für die Aktie ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 2157,5 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 14,37 Prozent steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist somit "Gut". Insgesamt erhält Weir von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV bei Weir beträgt 19, verglichen mit einem Durchschnitt von 36 bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Weir damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.