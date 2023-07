Weinberge und Weingüter auf dem Weg zur intelligenten Verwaltung

Yinchuan, China (ots/PRNewswire) -Su Wenping überwacht die Daten für die Bodentemperatur, die Feuchtigkeit und die Bewässerung seines Weinbergs über eine mobile App. Mit einem Tastendruck auf der App kann er den 20 Hektar großen Weinberg präzise bewässern lassen.Eine solch moderne Bewässerung steht im Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen die Landwirte die Wasserventile für die Bewässerung manuell aufdrehen mussten, was nicht nur mehr Arbeitskräfte erforderte, sondern auch zu Wasserverschwendung führte.„Früher brauchten wir bis zu acht Mitarbeiter, um den Weinberg zu bewirtschaften, jetzt sind es nur noch zwei", erklärt der 60-jährige Su und fügt hinzu, dass die intelligente Software dazu beigetragen hat, den Wasserverbrauch durch präzise Bewässerung um 20 Prozent zu senken.Su ist der Weinbergleiter des Weinguts Lilan Winery im Kreis Yongning in Yinchuan, der Hauptstadt der autonomen Region Ningxia Hui im Nordwesten Chinas.Sein Weingut ist eines von rund 200 Weingütern an den östlichen Ausläufern des Helan-Gebirges in Ningxia. Dank anhaltendem Sonnenschein und kühlem, trockenem Klima, das sich positiv auf den Weinanbau auswirkt, ist die Region zu einem aufsteigenden Stern auf der Weltweinkarte geworden und die lokalen Weine haben viele internationale Spitzenauszeichnungen gewonnen. Die Anbaufläche für Weintrauben hat in Ningxia 38.867 Hektar erreicht.Angesichts der rasanten Entwicklung seiner Weinindustrie treibt Ningxia die Einführung verschiedener intelligenter digitaler Technologien in seinen Weinbergen und Weingütern voran, um hochwertigen Wein mit weniger Arbeitskräften und mehr Effizienz zu erzeugen.Auf einer anderen Fläche des Weinbergs ist eine Anlage zur Schädlingsbekämpfung installiert. Über ein Mikroenergie-Netzwerk im Weinberg können Landwirte Insekten mithilfe eines Systems mit fotoelektrischem Effekt töten und auch Informationen über Insekteninvasionen sammeln, da die Anlage mit einem Bilderfassungsgerät ausgestattet ist.„Die über das System gesammelten Informationen und Statistiken werden analysiert, um den Landwirten zu helfen, bessere Entscheidungen über den Einsatz von Pestiziden zu treffen und die Insekten besser zu bekämpfen", so Li Xuyang, stellvertretender Generaldirektor des Stromversorgungsunternehmens Yongning in der Stadt Yinchuan, das mit State Grid verbunden ist. Das Unternehmen hat sich für die Etablierung des Weinbergs als Standort für eine intelligente Landwirtschaft eingesetzt.Im Weingut von Xige Estate in der Stadt Qingtongxia ist die Weinherstellung ebenfalls über eine App digitalisiert, die es Winzern ermöglicht, jeden Gärungsvorgang aus der Ferne zu steuern.Wang Fei, ein Winzergehilfe im Weingut, erklärt, dass verschiedene Weinsorten unterschiedliche Gärungstemperaturen benötigen und dass das intelligente System den Winzern nicht nur dabei hilft, die Temperaturen aus der Ferne zu überwachen und in Echtzeit zu regulieren, sondern auch die Effizienz der Weinherstellung verbessert.„Wir brauchen jetzt nur noch 10 Mitarbeiter, um die 215 Gärtanks zu verwalten", erklärt Wang und fügt hinzu, dass die jährliche Weinproduktion des Weinguts 6 Millionen Flaschen erreicht hat.Zhang Junxiang, Professor an der Ningxia University, erklärt, dass die Förderung einer intelligenten Verwaltung von Weinbergen und Weingütern eine unumgängliche Entscheidung für die Zukunft sei.„Nur so können wir die Effizienz weiter verbessern, Kosten senken und den hochwertigen Wein aus Ningxia auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähiger machen", so Zhang.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441459Bildunterschrift: Dieses Foto vom 14. Juni 2023 zeigt einen Bildschirm mit präzisen Bewässerungsdaten aus dem Weinberg des Weinguts Lilan Winery im Kreis Yongning, Yinchuan, der Hauptstadt der autonomen Region Ningxia Hui im Nordwesten Chinas.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2148779/Irrigation_data.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/weinberge-und-weinguter-auf-dem-weg-zur-intelligenten-verwaltung-301872073.htmlPressekontakt:Herr Ding,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: State Grid Yinchuan Power Supply Company, übermittelt durch news aktuell