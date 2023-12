Weimob Inc Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weimob-Aktienanalyse: Kurs-Gewinn-Verhältnis, Branchenvergleich und technische Analyse

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit. Ein niedriges KGV lässt auf eine preisgünstige Aktie schließen, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Vergleich zur Branche "Software" liegt das KGV von Weimob mit einem Wert von 138,67 deutlich über dem Durchschnitt. Dies entspricht einem Abstand von 225 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 42. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV könnte die Aktie als "teuer" eingestuft werden und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkursperformance liegt Weimob mit einer Rendite von -26,11 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 0,29 Prozent, wobei Weimob mit 26,39 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Weimob-Aktie von 2,87 HKD mit -25,45 Prozent Entfernung vom GD200 (3,85 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 3,27 HKD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -12,23 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Weimob-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um die Aktie wurden Analyse aus Bankhäusern sowie das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Die Aktivität und die Stimmungsänderung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Weimob zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Weimob erfährt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Weimob bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.