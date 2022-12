Weill Cornell Medicine schließt Partnerschaft mit dem polnischen Unternehmen Cardiomatics, um Beziehung zwischen HIV und Herzrhythmusstörungen zu untersuchen

Krakau, Polen (ots/PRNewswire) -Das in den USA ansässige Unternehmen Weill Cornell Medicine hat gemeinsam mit der Mwanza International Trials Unit im Seengebiet von Tansania ein neues klinisches Projekt mit dem Ziel initiiert, die Belastung durch Arrhythmie bei Erwachsenen mit und ohne HIV zu untersuchen. Die Daten aus der 24 Stunden langen ambulanten Herzüberwachung werden von Cardiomatics ausgewertet, einer hochmodernen, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Cloud-Technologie für die EKG-Datenanalyse.Ziel der Forschung ist die Untersuchung von Herzrhythmusstörungen in einer gemischten Kohorte von 1.000 Menschen mit und ohne HIV, die im Nordwesten von Tansania leben. Die Teilnehmer werden 24 Stunden lang ambulanter Herzüberwachung unterzogen. Dann werden die erfassten Daten an die Cloud gesendet und unter Verwendung von hochmodernen Algorithmen, die von Cardiomatics bereitgestellt werden, auf Herzrhythmusstörungen untersucht, einschließlich supraventrikulärer und ventrikulärer Arrhythmie sowie HRV-Parameter.Einsatz modernster Algorithmen für das Screening von HIV-Patienten Cardiomatics (https://cardiomatics.com/) ist eine zertifizierte Online-SaaS-Plattform, die von Experten mit Erfahrung in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen entwickelt wurde. Die Wirksamkeit der Algorithmen von Cardiomatics wurde von hochrangigen Kardiologen in verschiedenen klinischen Studien in ganz Europa validiert, unter anderem an der Universität Basel, der Universität Kopenhagen und der Warschauer Medizinischen Universität. Die hochmoderne Software wird von Hunderten von Kardiologen und Praktikern aus über 15 Ländern weltweit verwendet, darunter aus Deutschland, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Benutzerfreundliche Software, die auf Algorithmen basiert, die Übungsläufe an Milliarden von Herzschlägen echter Patienten durchlaufen haben, ermöglicht eine schnelle und genaue Erkennung und Analyse vieler Komponenten des EKG-Signals, was Ärzten Zeit spart und ihre tägliche Arbeitsbelastung reduziert. In jüngster Zeit haben fortgeschrittene Cardiomatics-Algorithmen auch die Arbeit von Wissenschaftlern der Weill Cornell Medicine in New York erleichtert.„Wir waren hocherfreut, mit Cardiomatics bei unserer laufenden Forschung in Tansania zusammenzuarbeiten. Cardiomatics bot uns zeitnahe Informationen und Kundenservice sowie die Möglichkeit, anpassbare Berichte aus den Daten zu erstellen, die wir erfassen. Seine Online-Oberfläche ist äußerst benutzerfreundlich und funktioniert nahtlos mit den Actiheart-Geräten von CamNtech, die wir für die Datensammlung verwenden", sagte Dr. med. Cody Cichowitz von Weill Cornell Medicine.Warum wird diese Software in der täglichen Praxis von Hunderten von Kardiologen, Allgemeinmedizinern und Krankenschwestern so hoch geschätzt? Cardiomatics kann EKG-Signale, die in verschiedenen Datenformaten aufgezeichnet wurden, analysieren und ist mit mehr als 25 beliebten Geräten, sowohl klassischen als auch modernen, kompatibel. Es bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und leicht lesbare EKG-Berichte. Die von Cardiomatics erstellten Berichte sind jederzeit und überall verfügbar, ob auf einem PC, einem Laptop oder einem Smartphone.Mithilfe von Cardiomatics können Ärzte das Diagnosegerät mit jedem beliebigen Computer verbinden und EKG-Signale an die Cloud senden. Dort werden die Signale durch KI-Algorithmen analysiert. Dies reduziert die Analysezeit im Vergleich zum Standardverfahren um bis zu 80 %.„Die benutzerfreundliche Plattform ermöglicht es unserem Team, Muster mit nur wenigen einfachen Schritten Proben hochzuladen und einen zuverlässigen Bericht über einzelne Patienten zu erhalten. Cardiomatics exportiert unsere Daten auch in großen Mengen, was uns einen schnellen Übergang von der Datenerfassung zur Analyse ermöglicht. Dies hilft uns, auf die Erkrankungen einzelner Patienten zu reagieren, aber auch unsere Forschungsziele schnell voranzutreiben", betonte Cody Cichowitz, MD, von Weill Cornell Medicine.Positive Wirkung erzielen Angesichts der verlängerten Lebenserwartung von HIV-Patienten besteht ein dringender Bedarf im öffentlichen Gesundheitswesen, das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen, einschließlich Arrhythmie, zu charakterisieren und zu mindern. Die Implementierung von KI-Algorithmen in einer klinischen Studie kann die Untersuchung der Verbindung von HIV und Herzrhythmusstörungen erheblich beschleunigen und somit die Bemühungen des öffentlichen Gesundheitswesens unterstützen, die Belastung durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Ostafrika zu reduzieren.„Wir sind stolz darauf, dass unsere Leistungen im klinischen Bereich und die Empfehlungen von Kardiologen aus ganz Europa es uns ermöglicht haben, das Vertrauen von Wissenschaftlern aus den Vereinigten Staaten zu gewinnen. Wir freuen uns, zu sehen, wie unsere Algorithmen zur klinischen Forschung auf dem US-Markt beitragen", sagte Rafal Samborski, CEO von Cardiomatics.In einem neuen klinischen Projekt, das von Weill Cornell Medicine durchgeführt wird, werden Teilnehmer mit diagnostizierter Arrhythmie an eine örtliche kardiologische Klinik verwiesen und gemäß den nationalen Richtlinien von Tansania behandelt. Das Projekt wird neuartige Daten über die Belastung durch Arrhythmie bei Erwachsenen mit und ohne HIV liefern, die in Nordwest-Tansania leben.„Der Start dieses Projekts ist ein bedeutender Schritt für das klinische Team, und es ist eine Ehre für mich, es zu leiten. Eine Kohortenstudie mit Patienten mit HIV, schlafbedingter, nächtlicher Hypertonie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Tansania wird es uns ermöglichen, nach Korrelationen zwischen Arrhythmien und HIV zu suchen – Erkrankungen, an denen viele Menschen in Subsahara-Afrika leiden. Die Ergebnisse dieser Studie könnten wichtige Auswirkungen auf die Herzgesundheitsversorgung in diesem Teil der Welt haben", betonte Nikola Fajkis-Zajączkowska, Clinical Project Manager bei Cardiomatics.Informationen zu CardiomaticsCardiomatics ist führend bei der Bereitstellung von erstklassigen EKG-Analysen zur Unterstützung der Herzgesundheitsversorgung. Die Mission des Unternehmens ist es, fortschrittliche Herzdiagnosen durch die Cloud und maschinelles Lernen für Patienten zugänglicher zu machen. Die Cardiomatics-Plattform ist als ein Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung und ausstehender FDA-Zulassung eingestuft und nutzt Algorithmen, die mehr als 5,5 Millionen Stunden EKG-Aufzeichnungen analysiert haben. Die Lösung ermöglicht eine präzise, schnelle und benutzerfreundliche EKG-Analyse und richtet sich an Ärzte verschiedener Fachgebiete sowie an Einrichtungen, Anbieter und Hersteller im Gesundheitswesen.