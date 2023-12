Weihnachtsangebote für glänzende Böden: Festliche Deals für Tineco Reinigungsgeräte

Neuss, Deutschland (ots/PRNewswire) -Inmitten der festlichen Saison überrascht Tineco (https://de.tineco.com/) mit Angeboten zur Weihnachtszeit. Egal ob man sich selbst oder anderen eine Freude machen will, mit den exklusiven Deals auf ausgewählte Tineco-Produkte, werden die Feiertage noch glanzvoller. Vom 15.12.2023 bis 24.12.2023 laufen die Angebote für den Tineco FLOOR ONE S3 (https://www.amazon.de/Tineco-Floor-One-Dual-Tank-Design-Selbstreinigung/dp/B082TTT4MK?maas=maas_adg_4851F499D9B2F8AA1687E2AE16315D90_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1), FLOOR ONE S5 Pro2 (https://www.amazon.de/Tineco-Nass-Trocken-Staubsauger-LCD-Display-Bodenreiniger-Verschmutzungen/dp/B09QGH2J9N?maas=maas_adg_1C5823D9BE295F0B4BEE1D9B007685C0_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1), die PURE ONE Station Pet (https://www.amazon.de/Tineco-Pure-Station-Selbstreinigung-Stabstaubsauger/dp/B0C7M8QMJT?maas=maas_adg_323964F1997CA84F65041923F11CF78F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und den FLOOR ONE S6 (https://www.amazon.de/Tineco-ONE-Trockensauger-Staubsauger-Wischfunktion/dp/B0C23DFMT6?maas=maas_adg_400CC6634D56A3AADDA0622C712C2B0B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) mit Rabatten bis zu 38%.FLOOR ONE S3 (https://www.amazon.de/Tineco-Floor-One-Dual-Tank-Design-Selbstreinigung/dp/B082TTT4MK?maas=maas_adg_4851F499D9B2F8AA1687E2AE16315D90_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1)Der FLOOR ONE S3 ist die hochwertige kabellose Kombination aus Nass-Trocken-Sauger und Wischmopp für Fliesen-, Laminat-, Marmor- und Hartholzböden. Wie auch bei seinem Nachfolger, dem FLOOR ONE S5, bietet auch der S3 die smarte iLoop™-Sensortechnologie, mit der er Verschmutzungen erkennt und automatisch die Saugleistung und den Wasserdurchfluss für eine optimale Reinigung anpasst. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku ist nach ca. zwei Stunden vollständig aufgeladen, die Akku-Laufzeit beträgt dann bis zu 35 Minuten. Das Gerät bietet eine automatische Selbstreinigungsfunktion, mithilfe der sprachgestützten App können Nutzer*innen auf zusätzliche Funktionen des Staubsaugers zugreifen und den Status des Gerätes einsehen. Im dazugehörigen Support-Bereich stehen außerdem Hilfestellungen bei möglichen Problemen zur Verfügung.Originalpreis: 399 Euro Angebot zu Weihnachten: 249 Euro (38% Rabatt) Zeitraum: 11.12.2023 - 24.12.2023FLOOR ONE S5 Pro 2 (https://www.amazon.de/Tineco-Nass-Trocken-Staubsauger-LCD-Display-Bodenreiniger-Verschmutzungen/dp/B09QGH2J9N?maas=maas_adg_1C5823D9BE295F0B4BEE1D9B007685C0_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1)Mit dem smarten Wischsauger Tineco FLOOR ONE S5 Pro 2 können besonders effektiv Hartböden gereinigt werden, denn Saugen und Wischen erfolgen in nur einem Schritt und mit nur einem Gerät. Die smarte iLoop™-Sensortechnologie erleichtert die Reinigung durch Erkennung von Staub sowie nassem oder trockenem Schmutz und ermöglicht es, die gesamte Reinigung im Blick zu behalten. Der iLoop™-Ring auf dem farbigen LED-Display wechselt von Rot auf Blau, sobald der Boden sauber ist. Das exklusive Bürstenkopf-Design ermöglicht eine optimierte und streifenfreie Reinigung von Sockeln, Leisten, Ecken, Winkeln und vielen anderen schwer erreichbaren Stellen. Dank der großen Behälter für 0,8 Liter Frischwasser und 0,7 Liter Schmutzwasser können mehrere Wohnbereiche am Stück ohne Unterbrechung gereinigt werden.Originalpreis: 629 Euro Angebot zu Weihnachten: 499 Euro (21% Rabatt) Zeitraum: 11.12.2023 - 24.12.2023PURE ONE STATION Pet (https://www.amazon.de/Tineco-Pure-Station-Selbstreinigung-Stabstaubsauger/dp/B0C7M8QMJT?maas=maas_adg_323964F1997CA84F65041923F11CF78F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Der Akkustaubsauger mit 4-in-1 multifunktionalem OmniHub bietet zahlreiche Funktionen für ein sauberes Zuhause. Nach jedem Reinigungsvorgang wird die PURE ONE Station Pet einfach in den OmniHub zurückgebracht, wo das Gerät sich komplett selbst reinigt, in Echtzeit-Erkennung (von der Bürste über Schlauch und Staubbehälter bis hin zu den Filtern), der Akku aufgeladen und das Gerät für den nächsten Einsatz verstaut wird. Das 4-stufige HEPA-Filtersystem fängt bis zu 99,97% der Staubpartikel ein, der OmniHub verfügt sogar ein 5-stufiges HEPA-Filtersystem, das 99,99% der Staubpartikel filtert, damit man zu Hause frischere und gesündere Luft atmen kann. Der wiederverwendbare Staubbehälter mit einem Fassungsvermögen von 3 Litern macht die tägliche Reinigung und Entleerung überflüssig, da Schmutz und Staub bis zu 60 Tage lang gespeichert werden können. Die ZeroTangle-Bürste fängt Haare effektiv ein, ohne zu verwickeln oder zu blockieren – ideal für Haustierbesitzer*innen. Dank des iLoop™Smart Sensors liefert das Gerät eine präzise Saugleistung, die sich automatisch an dieerkannte Verschmutzung anpasst, was die Reinigungseffizienz verbessert.Originalpreis: 799 Euro Angebot zu Weihnachten: 639 Euro (20% Rabatt) Zeitraum: 18.12.2023 - 22.12.2023FLOOR ONE S6 (https://www.amazon.de/Tineco-ONE-Trockensauger-Staubsauger-Wischfunktion/dp/B0C23DFMT6?maas=maas_adg_400CC6634D56A3AADDA0622C712C2B0B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Als Nasssauger scheut er sich nicht vor Flüssigkeiten und Verklebungen und entfernt diese mühelos. Die Bürstenwalze des FLOOR ONE S6 lassen sich schnell und gründlich reinigen und beseitigen so nicht nur einen weiteren lästigen Arbeitsschritt, sondern beugen auch einer Schimmelbildung im Gerät vor. Das Gerät verfügt über eine verbesserte Kantenreinigung, die dabei hilft, auch entlang von Fußleisten und in schwer zugänglichen Bereichen leicht zu reinigen. Ein integrierter kantenloser Abstreifer entfernt dabei nach jedem Reinigungszyklus den größten Teil des Schmutzes von der Walze. In Kombination mit einer kontinuierlichen Frischwasserreinigung, einem effizienten Schmutzwasserrecycling sowie einer Walzen-Rotationsgeschwindigkeit von 450 U/min wird die Trocknungseffizienz erhöht und der Schmutzwasserrückstand minimiert. Mithilfe des Ultra Mode lässt sich Leitungswasser elektrolysieren, das für eine Tiefenreinigung von Hartböden genutzt werden kann. Zusätzlich überzeugt der Tineco FLOOR ONE S6 durch seine smarten Funktionen und ist mit nur 4,5 kg Gesamtgewicht ein halbes Kilogramm leichter als sein Vorgänger.Originalpreis: 599 Euro Angebot zu Weihnachten: 539 Euro (Coupon im Wert von 60€) Zeitraum: 11.12.2023 - 17.12.2023Über TinecoTineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt – der FLOOR ONE Serie – hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2301844/image.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/weihnachtsangebote-fur-glanzende-boden-festliche-deals-fur-tineco-reinigungsgerate-302016459.htmlPressekontakt:Silvia Shi,silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuell