Weihnachten bringt die Logistik ins Schwitzen - 5 Wege, wie Logistikunternehmen jetzt Mitarbeiter einstellen

Gera (ots) -Schon seit geraumer Zeit kämpfen Speditionen mit erheblichem Personalmangel. Das bevorstehende Weihnachtsgeschäft verschärft die Situation zusätzlich: Erhalten sie nicht zeitnah Unterstützung durch weitere Fahrer, müssen viele Logistikunternehmen einen Großteil neuer Aufträge ablehnen."Ich erlebe jedes Jahr aufs Neue, dass sich Logistikunternehmen zu spät um die Aufstockung des Fahrerpersonals kümmern. Die Weihnachtszeit wird dann zur Zerreißprobe", sagt Lucas Fischer. Der Recruiting-Profi konnte bereits hunderte offene Stellen von Logistikunternehmen besetzen und weiß, wie betroffene Betriebe zeitnah neue Fahrer einstellen.1. Tipp: Mit Social-Media-Recruiting für den Notfall wappnenViele Stellen zügig neu besetzen - mit Social-Media-Recruiting kein Problem. Doch auf Facebook, Instagram und Co. lassen sich auch Bewerberkontakte knüpfen, auf die man im Notfall rasch zugreifen kann. Das ist gerade für das Weihnachtsgeschäft von großem Vorteil.Im vierten Quartal verschieben allerdings viele Unternehmen ihre Aktivitäten zur Mitarbeitergewinnung auf den kommenden Jahresanfang, anstatt jetzt noch eine Recruiting-Kampagne zu starten. Ein Fehler, denn so verlieren sie Zeit, riskieren einen noch deutlicheren personellen Engpass zur Hauptsaison und gewähren der Konkurrenz freie Fahrt auf Social Media.2. Tipp: Digitale Programme zur Mitarbeiterempfehlung installierenMit diesen nützlichen Programmen empfehlen Mitarbeiter Stellenangebote ihres Unternehmens an Freunde und Bekannte weiter. Die Maßnahme ist zum Recruiting in sozialen Netzwerken sehr wirkungsvoll, denn Empfehlungen von Betriebsangehörigen genießen sehr hohes Vertrauen - immerhin stehen dahinter stets "echte" Menschen mit ihrem persönlichen Namen.3. Tipp: Feedback des Teams einholenDigitale Umfragen im Unternehmen sind aufschlussreich: Die Erwartungen, Bedürfnisse und Ansichten der Mitarbeiter geben wertvolle Hinweise zur Stimmung im Betrieb und können einen eventuell nötigen Handlungsbedarf rechtzeitig signalisieren. Zudem sind die Ergebnisse wichtig zur Optimierung von Unternehmensabläufen, bei personellen Entscheidungen und damit auch bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter. Ganz nebenbei vermitteln die Umfragen der Mannschaft das Gefühl der Wertschätzung.4. Tipp: Dankbarkeit zeigenStressige Zeiten erfordern den vollen Einsatz der Mitarbeiter - ganz besonders in der Logistikbranche und erst recht zu Weihnachten. Da sind nette Aufmerksamkeiten wie ein Geschenkkorb mit Leckereien, Getränken und Gutscheinen fast schon eine Selbstverständlichkeit.Tatsächlich kommen solche Präsente hervorragend an und wirken sich sehr positiv auf die Moral des Teams aus - es gibt sogar Chefs, die kurz vor Heiligabend sämtliche Raststätten abfahren, an denen sich ihre Fahrer befinden und ihnen persönlich einen Geschenkkorb übergeben. Solche Gesten bleiben in angenehmer Erinnerung und tragen zur Mitarbeiterbindung bei - ganz besonders, wenn sie von Herzen kommen.5. Tipp: Die Expertise von Social-Media-Spezialisten nutzenDie Social-Media-Szene ist eine Wissenschaft für sich. Sie befindet sich in permanenter Veränderung und kann nur von jenen eingeschätzt und erfolgreich professionell genutzt werden, die sich intensiv damit befassen. Dabei ist Social Media für das Recruiting mittlerweile unerlässlich. In der Praxis bedeutet das, dass Unternehmen externe Social-Media-Experten zurate ziehen sollten oder - je nach Größenordnung des Betriebs - bestenfalls gleich einen eigenen Spezialisten beschäftigen.Über Lucas FischerLucas Fischer ist der Gründer und Geschäftsführer von MediaRecruiting. Während sich der Fachkräftemangel in der Logistikbranche immer weiter zuspitzt, hilft er Speditionen dabei, mithilfe von digitalen Strategien neue Kraftfahrer einzustellen. Lucas Fischer ist bereits seit vielen Jahren im Bereich des Social-Media-Marketings tätig. Im Unternehmen seines Vaters nutzte er die sozialen Medien erstmals zu Vermarktungszwecken und konnte dabei beeindruckende Ergebnisse erzielen. Mehr Informationen unter: https://mediarecruiting.de/Pressekontakt:MediaRecruitingVetreten durch: Lucas Fischerhttps://mediarecruiting.de/info@mediarecruiting.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Lucas Fischer, übermittelt durch news aktuell