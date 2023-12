Weihai Guangtai Airport Equipment Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "BCE":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Weihai Guangtai Airport Equipment hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gestaltet. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positive Themen zu beobachten, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Weihai Guangtai Airport Equipment-Aktie liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 64,29 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Weihai Guangtai Airport Equipment.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Weihai Guangtai Airport Equipment beträgt 21, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinen-Branche als neutral bewertet wird.

Die Performance von Weihai Guangtai Airport Equipment in den letzten 12 Monaten betrug -7,37 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 0,39 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -7,76 Prozent im Branchenvergleich und einer Unterperformance von 7,78 Prozent im Sektorvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

