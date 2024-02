Weihai Guangtai Airport Equipment Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Weihai Guangtai Airport Equipment weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von -33,67 Prozent auf, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -20,99 Prozent, wobei Weihai Guangtai Airport Equipment mit 12,68 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Weihai Guangtai Airport Equipment beträgt 16, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" als neutral einzustufen ist. Die Redaktion bewertet die Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Beim RSI7 liegt Weihai Guangtai Airport Equipment bei 27,27 Punkten und wird somit als überverkauft eingestuft, was eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist Weihai Guangtai Airport Equipment als weder überkauft noch überverkauft aus. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating und insgesamt ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung rund um Weihai Guangtai Airport Equipment auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass Weihai Guangtai Airport Equipment hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.