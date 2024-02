Weihai Guangtai Airport Equipment Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Weihai Guangtai Airport Equipment wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen. Auch wurde in den letzten Tagen hauptsächlich positiv über das Unternehmen gesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "gut" eingestuft. Die Dividendenrendite liegt bei 1,94 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,66 Prozent in der Maschinenbranche. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -18,6 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Tage, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -12,19 Prozent auf eine negative Entwicklung hin. Daher wird das Unternehmen insgesamt charttechnisch als "schlecht" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen neutralen Wert von 33,33, während der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen auf eine weitere neutrale Bewertung von 62 hinweist. Insgesamt ergibt sich damit für den RSI eine neutrale Einstufung.

