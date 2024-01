Weigang Environmental Technology Holding wird immer uninteressanter …

Die Weigang Environmental-Aktie hat in den letzten 50 Tagen mit einem Kurs von 0,23 HKD einen Rückgang von -8 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt (GD50) verzeichnet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg ist die Distanz zum GD200 mit 0 Prozent jedoch neutral. Daher wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Weigang Environmental ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Weigang Environmental derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,53%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Weigang Environmental-Aktie mit 260,28 deutlich höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (209,33). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.