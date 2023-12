Weigang Environmental Technology Holding-Anleger sollten sich noch gedulden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Weigang Environmental hat derzeit ein KGV von 260,28, was 26 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Weigang Environmental in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -9,81 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Weigang Environmental eine Outperformance von +1,73 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Industrie"-Sektor hingegen lag die Rendite bei -3,93 Prozent, wobei Weigang Environmental 4,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine neutrale Einstellung gegenüber Weigang Environmental. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite bietet Weigang Environmental derzeit keinen Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Die Dividenden des Unternehmens liegen um 10,52 Prozentpunkte niedriger als der Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.