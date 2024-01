Weigang Environmental Technology Holding Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Bei Weigang Environmental gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass sich die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien in Bezug auf das Unternehmen weder positiv noch negativ geäußert hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Weigang Environmental in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses im Branchenvergleich zeigt sich, dass Weigang Environmental im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" eine Rendite von -10,38 Prozent erzielt hat, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche von -8,89 Prozent liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 1,49 Prozent darunter. Daher erhält Weigang Environmental in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,23 HKD der Weigang Environmental etwa -8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 0 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei Weigang Environmental bei 100, was als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 100 und wird als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Weigang Environmental als "Neutral" und "Schlecht" in den verschiedenen Kategorien.