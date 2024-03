Weifu High Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmung gegenüber Weifu High- hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dies zeigt sich in einer erhöhten Aktivität in den sozialen Medien, was auf ein gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (40,14) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Weifu High-.

Aus technischer Sicht erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des Durchschnitts von 16,33 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage, sowie des letzten Schlusskurses von 17,12 CNH (+4,84 Prozent Unterschied). Auf der kurzfristigeren Analysebasis des 50-Tages-Durchschnitts von 16,14 CNH erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da die Dividendenrendite von 0,66 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,95 Prozentpunkten erzielt.