BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel hält eine Zusammenarbeit der CDU mit ihrer Partei für unumgänglich. "Die CDU wird nicht umhinkommen, das unsinnige Kontaktverbot zur AfD aufzuheben", sagte sie am Montag der "Süddeutschen Zeitung" in Reaktion auf Aussagen von CDU-Chef Friedrich Merz in einem Interview mit dem ZDF. "Es führt die CDU in die linke Falle und macht sie zum bloßen Spielball der Grünen." Zugleich kritisierte sie Merz für dessen Korrektur der eigenen Aussagen auf Twitter, es werde auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben.

"Dass Friedrich Merz nun zum wiederholten Mal Angst vor der eigenen Courage hat und wieder zurückrudert, ist bezeichnend für seinen Schlingerkurs", sagte Weidel. "Die AfD bleibt auf jeden Fall weiter bereit für eine Zusammenarbeit mit allen Parlamentsparteien, denen unser Land am Herzen liegt und die eine Wende zurück zur Vernunft unterstützen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur