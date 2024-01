Weichai Power wird immer uninteressanter …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen vorwiegend negativ. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In Bezug auf das Unternehmen Weichai Power wurden verstärkt negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.

Statistische Auswertungen von großen historischen Datensätzen ergaben in den letzten zwei Wochen eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen. Daraus resultiert eine "Neutral" Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild. In diesem Fall zeigte die Anzahl der Beiträge eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Weichai Power war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Weichai Power eine Rendite von 29,76 Prozent, was 28,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt ("Industrie") liegt. Im Branchenvergleich mit "Maschinen" liegt die Rendite sogar um 28,02 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Weichai Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,78 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 13,26 CNH weicht somit um +12,56 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 13,3 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Weichai Power-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.