Weichai Power Company Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Anleger: Die Diskussionen über Weichai Power in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt viele negative Meinungen in den Kommentaren angesammelt. Darüber hinaus wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. In den letzten Wochen wurden insgesamt neun Handelssignale ermittelt, davon 3 positive und 6 negative Signale. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammenfassend ist die Meinung der Redaktion, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Weichai Power angemessen mit "Schlecht" bewertet.

Relativer Stärkeindex: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Bewegungen gesetzt werden. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100. Der RSI der Weichai Power liegt bei 40,35, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 61, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,76 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Überperformance von 29,8 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -0,1 Prozent, wobei Weichai Power aktuell 29,86 Prozent über diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Weichai Power liegt bei 13,66 CNH und ist damit -2,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" bewertet. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei +7,64 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.