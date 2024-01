Weichai Power Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Bab":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Weichai Power. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit 31,62 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Weichai Power momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 41,11, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Somit wird Weichai Power insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Weichai Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage ein Durchschnitt von 12,81 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,6 CNH, was einem Unterschied von +13,97 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wird analysiert, der derzeit bei 14,17 CNH liegt, was einer Steigerung von +3,03 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Weichai Power in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Weichai Power wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Weichai Power-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,76 Prozent erzielt, was 29,14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 0,55 Prozent, wobei Weichai Power aktuell 29,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.