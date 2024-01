Weichai Power Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weichai Power wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Schlecht" eingestuft. Darüber hinaus hat die Auswertung auch 6 positive Signale und 3 negative Signale ergeben, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Weichai Power mit einer Rendite von 29,76 Prozent eine überdurchschnittliche Entwicklung auf. Die Branche "Maschinen" verzeichnet im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 1 Prozent, wobei Weichai Power mit 28,76 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität deuten darauf hin, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat verschlechtert hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Hingegen wurde das Unternehmen in den Diskussionen im letzten Monat intensiver behandelt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Weichai Power-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage (-Wert von 18). Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 34,67, was bedeutet, dass Weichai Power hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Weichai Power basierend auf dem RSI.

Insgesamt wird Weichai Power basierend auf verschiedenen Analysemethoden als "Schlecht" eingestuft, obwohl es positive Signale in Bezug auf die Rendite und den RSI gibt.