Weichai Power Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Bei einem Wert von 18,4 wird der RSI der Weichai Power als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 33,54 und wird daher als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Weichai Power weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse ist die Weichai Power mit einem Kurs von 15,72 CNH derzeit +10,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "gut" führt. Im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie ebenfalls als "gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +20,46 Prozent liegt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Weichai Power von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich eine "neutral" Einschätzung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene, da gleich viele "gut" wie "schlecht"-Signale abgegeben wurden.

Abschließend lässt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "neutral" Einstufung zu.