Weichai Power Aktie: Immer langsam!

Die Diskussionen über Weichai Power in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wurden neun Handelssignale ermittelt, davon 3 positive und 6 negative Signale, was letztendlich zur Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Weichai Power angemessen mit "Schlecht" bewertet.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Weichai Power eine Rendite von 29,76 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" 29,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt -0,1 Prozent, wobei Weichai Power aktuell 29,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht ist die Weichai Power mit einem Kurs von 13,66 CNH derzeit -2,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +7,64 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Weichai Power liegt bei 40,35, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft erscheint. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.