Weichai Power Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Weichai Power liegt bei 18,4, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 33,54 und wird als „neutral“ eingestuft, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Weichai Power von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als „neutral“ eingestuft, da sowohl positive als auch negative Signale abgegeben wurden.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors „Industrie“ hat Weichai Power im letzten Jahr eine Rendite von 34,05 Prozent erzielt, was 50,37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Maschinen" liegt die Aktie sogar 51,64 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Weichai Power derzeit 10,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 20,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was insgesamt zu einer Einschätzung von "gut" führt.