Weichai Power Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Weichai Power-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 12,84 CNH aufzuweisen, während der aktuelle Kurs bei 14,09 CNH liegt, was einer Abweichung von +9,74 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 14,17 CNH, was einer Abweichung von -0,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Weichai Power auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Maschinen-Branche hat Weichai Power in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +30,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus dem Industrie-Sektor lag die Performance sogar um 30,56 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen eher positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Weichai Power liegt bei 61,59, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Weichai Power-Aktie daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".