Weichai Power Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Diskussionen rund um Weichai Power auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein, da insgesamt auch acht Handelssignale ermittelt werden konnten, davon 3 Gut- und 5 Schlecht-Signale. Dieses Ergebnis führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Weichai Power bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Weichai Power wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Gut" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Weichai Power-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,73 CNH im Vergleich zum aktuellen Kurs (13,88 CNH) eine Abweichung von +9,03 Prozent ergibt. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs (14,09 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,49 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Weichai Power im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,76 Prozent erzielt, was 28,23 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (1,54 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,75 Prozent, wobei Weichai Power aktuell 28,01 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit einem "Gut".