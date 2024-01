Weichai PowerClass A ist zurück!

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können auf starke positive oder negative Ausschläge hinweisen. Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für Weichai Power in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Deshalb erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, daher bekommt Weichai Power eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" konnte Weichai Power im letzten Jahr eine Rendite von 29,76 Prozent erzielen, was 28,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 1,21 Prozent, und Weichai Power liegt aktuell 28,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Weichai Power bei 12,77 CNH verläuft, was die Aktie als "Gut" einstuft. Der Aktienkurs selbst lag bei 14,44 CNH, was einen Abstand von +13,08 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 14,13 CNH angenommen, was einer Differenz von +2,19 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal für die Weichai Power-Aktie darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Weichai Power unterhalten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, mit 6 "Gut"-Signalen und 3 "Schlecht"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.