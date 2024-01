Weichai PowerClass A Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Concord Acquisition Corp III":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Weichai Power wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 32,86 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,77, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Weichai Power. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen, weshalb die Aktie von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet wird. Statistische Auswertungen haben ergeben, dass in den letzten zwei Wochen eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen vorliegt, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Weichai Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 11,78 CNH. Der letzte Schlusskurs weicht um +12,56 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie wird auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben eine "Schlecht"-Bewertung für Weichai Power.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für den RSI, ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik und eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für Weichai Power.

