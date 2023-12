Weichai PowerClass A Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Electra Battery Materials":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Weichai Power ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führte. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 negative und 4 positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Weichai Power bei 13,52 CNH liegt, was einem Abstand von +6,46 Prozent zum GD200 (12,7 CNH) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 14,06 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 52,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 69, der ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Im Branchenvergleich hat Weichai Power im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,76 Prozent erzielt, was 29,66 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die jährliche Rendite für die Branche "Maschinen" beträgt im Durchschnitt 0,06 Prozent, wobei Weichai Power aktuell um 29,7 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.