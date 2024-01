Weibo Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Weibo-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 102,12 HKD, während der aktuelle Kurs bei 80,1 HKD liegt, was einer Abweichung von -21,56 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 85,87 HKD über dem aktuellen Kurs von 80,1 HKD, was einer Abweichung von -6,72 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Weibo-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen für Weibo kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen im Fokus der Diskussionen standen, wodurch die Gesamteinschätzung auf "Neutral" lautet.

Abschließend wird Weibo anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38,46 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls weder überkauft noch überverkauft an (Wert: 64,53), wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Weibo also mit einer neutralen Bewertung für diesen Punkt der Analyse bewertet.