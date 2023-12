Weibo Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Weibo A":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Weibo wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 32,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Weibo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 62,19, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es auch verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen Weibo. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um Weibo zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Weibo derzeit bei 105,4 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 76 HKD hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -27,89 Prozent in Bezug auf den GD200 und von -13,57 Prozent in Bezug auf den GD50. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.