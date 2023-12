Weibo Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Weibo A":

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Weibo geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger bezüglich des Unternehmens. In den letzten Wochen häuften sich die negativen Meinungen und Themen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 103,37 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 85,6 HKD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt einen ähnlichen Wert zum letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Weibo liegt bei 16,3, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,97, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Gut" basierend auf dem RSI.