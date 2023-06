Wegweisende Partnerschaft: Iberdrola setzt neue Maßstäbe in der Energiebranche

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Iberdrola, der spanische Energiekonzern (ISIN: ES0144580Y14), hat mit dem Schweizer Baustoffhersteller Holcim eine wegweisende Power Purchase Agreement (PPA) unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Iberdrola jährlich 250 Gigawattstunden sauberen Strom aus seinem Offshore-Windpark Baltic Eagle in Deutschland an Holcim liefern. Die erzeugte grüne Energie aus dem Baltic Eagle unterstützt Holcim dabei, seine Netto-Null-Emissionsziele in Deutschland zu erreichen und bis 2030 mehr als 80% seiner deutschen Betriebe mit erneuerbarem Strom zu versorgen. Der Offshore-Windpark Baltic Eagle befindet sich aktuell im Bau und soll 2024 fertiggestellt sein. Mit einer Kapazität von 476 MW und bestehend aus 50 Vestas V174-Turbinen mit jeweils 9,53 MW Leistung kann das Projekt circa 475.000 deutsche Haushalte elektrifizieren.

