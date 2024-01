Wegner sieht noch keine Festlegung auf Merz in K-Frage

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer widersprochen, wonach die Frage der Kanzlerkandidatur bereits zugunsten von CDU-Chef Friedrich Merz entschieden sei. "Wenn es entschieden wäre, hätten wir es ja verkündet", sagte Wegner am Dienstag den Sendern RTL und ntv. Die Kanzlerkandidatur würden CDU und CSU in diesem Jahr in einem geordneten Verfahren klären: "Da müssen die Ministerpräsidenten eingebunden werden, auch die Parteivorsitzenden."

Dass Merz als Partei- und Fraktionschef Favorit sei und das erste Zugriffsrecht habe, sei aber keine Frage, so Wegner.

