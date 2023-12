Wegener Aktie: Das war abzusehen!

Die Stimmung der Anleger bei Wegener ist während der letzten Wochen insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führte.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt, weshalb auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung vorliegt.

Bei der technischen Analyse wurde der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Sowohl der längerfristige als auch der kurzfristige Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergab ebenfalls jeweils eine neutrale Bewertung für die Wegener-Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für Wegener auf Basis der Anleger-Stimmung, des Sentiments und Buzz, der technischen Analyse und des RSI.