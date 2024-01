Wegener Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Wegener-Aktie wird derzeit durch verschiedene Analysekriterien als "Neutral" eingestuft. Gemäß der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,03 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,031 USD liegt, was einer Abweichung von +3,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,03 USD nahe am aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Wegener daher auch hier eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Mit einem aktuellen RSI-Wert von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen sowie einem RSI25-Wert von 50 über 25 Tage wird die Wegener-Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhält Wegener eine langfristige Bewertung von "Neutral", da die Diskussionsintensität mittel und die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Insgesamt wird die Wegener-Aktie daher von verschiedenen Analysemethoden als "Neutral" eingestuft, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung, den RSI und das Sentiment im Internet.