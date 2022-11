Wegen Kriegs fällt das Silvesterfeuerwerk in Moskau aus

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Moskauer Stadtverwaltung will wegen des andauernden Kriegs in der Ukraine die anstehenden Silvesterfeiern bescheidener gestalten als in den vergangenen Jahren. "Wir halten es in diesem Jahr für sinnvoll, auf die Ausrichtung von Feuerwerken und großen Straßenkonzerten zu verzichten", teilte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin am Freitag in sozialen Netzwerken mit. Die Stadt werde aber dennoch festlich geschmückt, versprach er.

Die Stadtverwaltung hatte zuvor online darüber abstimmen lassen, ob die Silvesterfeiern trotz Kriegs abgehalten werden sollten. Dabei hätten 300 000 Moskauer ihre Stimme abgegeben und 80 Prozent für die Feierlichkeiten votiert. Doch etwas mehr als die Hälfte der Befragten habe sich dafür ausgesprochen, den Umfang einzuschränken und auf große Konzerte zu verzichten.

Im September hatte Moskau noch in großem Rahmen seinen Stadtgeburtstag gefeiert. Das stieß auf Kritik, insbesondere nachdem das Abschlussfeuerwerk praktisch zeitgleich mit dem eiligen Rückzug der russischen Armee aus dem Gebiet Charkiw stattfand.

Viele russische Städte haben nun wegen der zunehmend spürbaren Probleme, auf die Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine trifft, Festveranstaltungen zum Jahreswechsel entweder gestrichen oder verkleinert./bal/DP/men