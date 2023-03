Der Weg zur finanziellen Freiheit: Börsen-Strategie-Tag von Jens Rabe fand am 18. Februar 2023 in München statt

Zwickau (ots) -Jens Rabe, der Gründer und Geschäftsführer der Rabe Unternehmensgruppe, veranstaltete am 18. Februar 2023 den ersten Börsen-Strategie-Tag. Wie der Unternehmer mitteilte, fand das Event in der Wappenhalle München, einer historischen Messelocation an der neuen Messe München, statt, die für ihre außergewöhnliche Architektur und ihren großzügigen Schnitt bekannt ist. Geladen waren mehr als 400 Gäste aus Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz, Bulgarien, Zypern und Luxemburg.Gründer und Geschäftsführer Jens Rabe: "Mit Inhalten, die in dieser Form einzigartig sind, konnte das Event zahlreiche Börsen-Interessierte aus ganz Europa anziehen. Im Rahmen des Tagesseminars erfuhren die Teilnehmer unter anderem, warum sie ihre Finanzen unbedingt selbst in die Hand nehmen sollten und wie man mit Statistiken an der Börse eine Gewinnerstrategie aufbauen kann. Zugleich bot das Event eine exzellente Möglichkeit, um sich mit Gleichgesinnten über die Möglichkeiten eines regelmäßigen Einkommens und eines langfristigen Vermögensaufbaus an der Börse auszutauschen."Neben hervorragenden Möglichkeiten zum Netzwerken erwarteten die Teilnehmer spannende Inhalte, vielfältige Themen und tiefe Insights von Speaker Jens Rabe zum fortgeschrittenen Vermögensaufbau an der Börse - darunter zum Beispiel zu der Frage, warum man in ein Depot immer einzahlen sollte, warum ein ETF-Sparplan nicht funktioniert oder warum das Lesen von Fundamentaldaten nicht sinnvoll ist. Im Rahmen eines Live Screenings von Aktien erfuhren die Gäste außerdem mehr über passende Einstiegs- und Ausstiegspunkte und erhielten zusätzlich Auskunft darüber, wie man sein Geld durch das frühzeitige Erkennen negativer Trends schützt. Erprobte Methoden und langjährige Erfahrungen flossen in jede Phase der Wissensvermittlung ein, um den Teilnehmern aufzuzeigen, wie man auch bei fallenden Kursen in jeder Marktphase Geld verdienen kann."Das Event war ein voller Erfolg. Aktuell zeichnet sich an der Börse eine Trendwende ab: Immer mehr Menschen möchten hier ihr Kapital vermehren. Damit das gelingt, braucht es vor allem eines: die passende Börsen-Strategie. Umso mehr freut es mich, Börsen-Interessierten mit dem Börsen-Strategie-Tag die ideale Plattform geboten zu haben, um sich mit anderen zu vernetzen, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und praktische Tipps für sich mitzunehmen", so Jens Rabe.Über Jens Rabe:Jens Rabe ist Gründer und Geschäftsführer der Rabe Unternehmensgruppe und selbst seit über 25 Jahren an der Börse aktiv. Gemeinsam mit seinem Team hilft er Unternehmern, Selbstständigen und leitenden Angestellten zu einem regelmäßigen Einkommen an der Börse. Weitere Informationen unter: https://www.jensrabe.de/Pressekontakt:Rabe Holding GmbH & Co. KGVertreten durch: Jens Rabehttps://www.jensrabe.deE-Mail: info@jensrabe.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Jens Rabe, übermittelt durch news aktuell