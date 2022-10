Wefi und Wireless Broadband Alliance schließen Partnerschaft zur Skalierung von OpenRoaming-Konnektivität

Los Angeles (ots/PRNewswire) -WeConnect von Wefi und OpenRoaming bieten eine automatische, nahtlose und sichere Konnektivität für wertorientierte Netzwerkerlebnisse für Netzwerkbetreiber und AbonnentenWefi, ein Marktführer in den Bereichen WLAN-Konnektivität, mobile Datenerfassung und Big-Data-Analytik, gab heute die erfolgreiche Einführung von OpenRoaming™ der Wireless Broadband Alliance (WBA) bekannt.Diese Errungenschaft erhöht die Reichweite von WeFi und ermöglicht es Netzwerkbetreibern, zusätzliche Roaming-Einsparungen, Monetarisierungskanäle und Abdeckung zu erschließen. Mit der Lösung WeConnect von Wefi und OpenRoaming können Betreiber das Nutzererlebnis von Abonnenten verbessern, indem sie eine sichere, reibungslose Verbindung zu einem Bruchteil der Kosten anbieten, ohne die Servicequalität zu beeinträchtigen.„Wir freuen uns, unser Netzwerk mit dem OpenRoaming-Programm der WBA zu erweitern", so Arie Shaham, General Manager von Wefi. „Unsere Partner können ihre Benutzer jetzt automatisch auf sichere und nahtlose Weise mit mehreren globalen WLAN-Netzwerken verbinden und dabei die Geschäftskosten senken."OpenRoaming wurde als globaler Standard zur Optimierung des Roaming-Zugangs für Nutzer zwischen Mobilfunknetzen, Gast-WLAN-Netzwerken und öffentlichen WLAN-Hotspots entwickelt. Sein benutzerorientierter Ansatz beseitigt herkömmliche Konnektivitätsbarrieren, die bei der Verbindung mit öffentlichen WLAN-Netzwerken auftreten. Benutzer können sich überall, ob drinnen oder draußen, mit schnellen, sicheren Netzwerken auf Mobilfunknetz-Niveau verbinden, ohne dass ihre drahtlose Netzwerkverbindung unterbrochen wird. Dadurch entfällt die Notwendigkeit für Benutzer, sich erneut anzumelden oder Anmeldedaten erneut einzugeben.Wefi wird die Leistungsfähigkeit von OpenRoaming auf der Messe Wireless Global Congress EMEA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3682203-1&h=811345271&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3682203-1%26h%3D701625484%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wirelessglobalcongress.com%252F%26a%3DWireless%2BGlobal%2BCongress%2BEMEA&a=Wireless+Global+Congress+EMEA) der WBA vorstellen, die vom 17. bis zum 20. Oktober im RAI Convention Center in Amsterdam, Niederlande, stattfinden wird. Veranstaltungsteilnehmer und Besucher erhalten kostenlosen, nahtlosen Zugang zu OpenRoaming-WLAN-Hotspots, indem sie OpenRoaming Connect von Wefi im Apple App Store (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3682203-1&h=3510032973&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3682203-1%26h%3D3845474773%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapps.apple.com%252Fus%252Fapp%252Fopenroaming-connect-by-wefi%252Fid1621519580%26a%3DApple%2BApp%2BStore&a=Apple+App+Store) oder Google Play Store (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3682203-1&h=2847225512&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3682203-1%26h%3D3632432259%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fplay.google.com%252Fstore%252Fapps%252Fdetails%253Fid%253Dcom.wefi.wefi%26a%3DGoogle%2BPlay%2BStore&a=Google+Play+Store) herunterladen.Um weitere Informationen über Wefi zu erhalten, besuchen Sie bitte www.wefi.com oder wenden Sie sich an jeff@wefi.com.Informationen zu WefiWefi ist ein Marktführer in den Bereichen WLAN-Konnektivität, mobile Datenerfassung und Big-Data-Analytik. Die patentierte WeConnect-Lösung von Wefi besteht aus einem bewährten Verbindungsmanager für mobile Anwendungen, einem SDK für mobile Datenerfassung und einem cloudbasierten Big-Data-Analytics-Backend. Unsere einzigartige Lösung hilft Mobilfunkanbietern, die Online-Erfahrung ihrer Abonnenten zu kontrollieren und zu verbessern, und unterstützt die Anstrengungen zur Einführung von mobilen virtuellen Netzwerkbetreiberdiensten (MVNO-Dienste). Wir unterstützen außerdem Mobilfunkanbieter (MNOs) dabei, die bestmögliche Servicequalität zu gewährleisten und proaktiv Probleme anzugehen, sowie MVNOs bei der Abladung von Datenströmen und der Einsparung von Betriebskosten. Unsere umfangreichen Datenspeicher- und Analysetools helfen Forschungsunternehmen dabei, wertvolle Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, die direkt von mobilen Geräten stammen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1924602/Wefi_Logo_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3682203-1&h=3217663000&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3682203-1%26h%3D2211978226%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1924602%252FWefi_Logo_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1924602%252FWefi_Logo_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1924602%2FWefi_Logo_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wefi-und-wireless-broadband-alliance-schlieWen-partnerschaft-zur-skalierung-von-openroaming-konnektivitat-301655351.htmlOriginal-Content von: TruConnect, übermittelt durch news aktuell