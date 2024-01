Weed Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Stimmung und der Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Weed auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Weed weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls einem "Neutral"-Rating entspricht. Insofern geben wir der Aktie von Weed bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent hat Weed momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.49%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Arzneimittel"-Branche beträgt -2, was dazu führt, dass die Weed-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Weed zeigt der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und auch für den RSI25.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Weed beläuft sich mittlerweile auf 0,08 USD, was dazu führt, dass die Aktie selbst einen Kurs von 0,08 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt ebenfalls einen Stand von 0,08 USD, was die Aktie auch hier zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Weed-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

