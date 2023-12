Weed Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Weed":

Die Aktie von Weed hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" weist im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2 auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen über Weed in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung der Redaktion führt, das Unternehmen als "Gut" einzustufen. Zusammenfassend ist die Aktie von Weed unserer Meinung nach bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die Weed-Aktie liegt mit einem Kurs von 0,07 USD derzeit um -12,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage erhält die Aktie ebenfalls eine Einschätzung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -12,5 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht bewerten wir die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" für die beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Weed-Aktie liegt bei 57,14, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".