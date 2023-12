Wee Hur Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung einer Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Wee Hur im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch gab es in den vergangenen Tagen weder starke positive noch negative Themen rund um Wee Hur. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wee Hur-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Dieser Wert beträgt aktuell 0,19 SGD. Der letzte Schlusskurs (0,195 SGD) liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied +2,63 Prozent). Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,19 SGD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,63 Prozent Abweichung). Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Wee Hur-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. In Summe wird die Wee Hur-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Wee Hur mit einer Rendite von -7,51 Prozent mehr als 1 Prozent darunter. Die "Bauwesen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,37 Prozent. Auch hier liegt Wee Hur mit 1,14 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Wee Hur lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Wee Hur in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".