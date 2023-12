Suoxinda Holdings Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Ruihe Data jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Ruihe Data liegt bei 45,95, was einer neutralen Situation entspricht. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Ruihe Data-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ruihe Data verläuft aktuell bei 0,85 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 1,36 HKD liegt. Dieser Abstand von +60 Prozent führt zu einer Bewertung als "Gut". Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist mit einem Niveau von 0,97 HKD und einer Differenz von +40,21 Prozent ein "Gut"-Signal auf. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Stimmung auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren zu Ruihe Data war neutral, ebenso wie die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden. Daher erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Ruihe Data hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

