Wee Hur Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse von Wee Hur-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,19 SGD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,195 SGD (+2,63 Prozent Abweichung) liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,19 SGD weist eine ähnliche Abweichung von +2,63 Prozent auf. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Wee Hur somit eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Wee Hur-Aktie im letzten Jahr bei -7,51 Prozent, was 1,77 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Bauwesen-Branche beträgt -6,16 Prozent, wobei Wee Hur aktuell 1,35 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wee Hur-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 50 Punkten. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Wee Hur konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Wee Hur basierend auf den verschiedenen Analysekriterien insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.