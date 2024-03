Wee Hur Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Dividendenrendite der Wee Hur-Aktie beträgt 3,31 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,02 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Wee Hur-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22,26 als unterbewertet betrachtet wird. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wee Hur-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,19 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,185 SGD weicht davon um -2,63 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Wee Hur-Aktie zeigt keine starken Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Weder besonders positive noch negative Themen haben in den letzten Tagen die Meinungsmarkt stark beeinflusst. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.