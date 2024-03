Wee Hur Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Wee Hur-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,19 SGD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,182 SGD, was einem Unterschied von -4,21 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen mit einem Schlusskurs von 0,19 SGD eine ähnliche Abweichung von -4,21 Prozent. Daher erhält die Wee Hur-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Wee Hur für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Position der Wee Hur-Aktie hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 58,14. Somit erhält Wee Hur auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wee Hur einen Wert von 1 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22,24 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Wee Hur-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge sowie die Stimmungsänderung ergeben ein insgesamt neutrales Bild. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Zusammenfassend kann die Wee Hur-Aktie in Bezug auf die technische Analyse, den Relative Strength Index und fundamentale Kriterien als neutral bewertet werden, während auch das langfristige Stimmungsbild neutral ausfällt.