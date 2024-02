Wee Hur Aktie: Endlich geschafft?

Die Dividendenrendite der Aktie von Wee Hur liegt derzeit bei 2,78%, was einen geringeren Ertrag als der Branchendurchschnitt im Bauwesen bedeutet. Der Unterschied beträgt 1,15 Prozentpunkte, was auf eine niedrigere Dividende des Unternehmens hinweist und die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Wee Hur gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Stimmung in den sozialen Medien wurde als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen positiven oder negativen Themen festgestellt wurden. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wee Hur diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führte.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Wee Hur mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,15 bewertet, was 72% niedriger ist als vergleichbare Unternehmen im Bauwesen (21,86). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.