Wee Hur Aktie: Bitte unbedingt beachten

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Wee Hur hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Wee Hur ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Unsere Auswertung zeigt, dass Wee Hur in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Wee Hur aktuell bei 0,19 SGD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,193 SGD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +1,58 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Wee Hur-Aktie mit einer Differenz von +1,58 Prozent im "Neutral"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" und der "Bauwesen"-Branche liegt Wee Hur mit einer Rendite von -7,51 Prozent bzw. 3,07 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.