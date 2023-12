Wee-Cig Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse zieht die Redaktion den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Wee-cig heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Wee-cig weder überkauft noch überverkauft ist, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Hingegen ist der 25-Tage-RSI überkauft, was dem Wertpapier eine "Schlecht"-Einstufung einbringt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen einen positiven Trend. Auch in den Diskussionen über Wee-cig wurden verstärkt positive Themen angesprochen, was die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Wee-cig beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 %. Die Differenz von 3,85 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz um Wee-cig zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Daher wird das Unternehmen in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.