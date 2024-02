Wee-Cig Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei der Bewertung von Wee-cig wird sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Wee-cig-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 49,3, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt erhält Wee-cig also eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die Dividende liegt Wee-cig mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Tabak (4,15 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Wee-cig zeigen keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger oder der Diskussionsintensität in den letzten 30 Tagen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch in den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wee-cig diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.