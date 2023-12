Wee-Cig Aktie: Ist das noch wichtig?

Aktienkurs von Wee-cig durch weiche Faktoren positiv beeinflusst

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine wichtige Rolle. Unsere Analysten haben Wee-cig auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv ist. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden hauptsächlich positive Themen rund um Wee-cig behandelt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Bewertung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Ausschüttungspolitik mit "Schlecht" bewertet

Wer derzeit in die Aktie von Wee-cig investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Tabak einen um 3,85 Prozentpunkte geringeren Ertrag erzielen. Dies bedeutet, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet wird, da die Ausschüttungen niedriger ausfallen.

RSI-Bewertung führt zu "Schlecht"-Rating

Der Relative Strength Index (RSI) bietet eine gute Einschätzung für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wee-cig-Aktie liegt bei 50 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (93,01) zeigt sich, dass Wee-cig überkauft ist, was zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Wee-cig.

Neutral-Einstufung basierend auf Sentiment und Buzz

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um Wee-cig ist dabei als durchschnittlich einzustufen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und dem Buzz rund um Wee-cig.