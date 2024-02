Wedge Industrial Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Wedge Industrial zeigt, dass der aktuelle Kurs von 11,35 CNH einen Abstand von -16,36 Prozent zum GD200 (13,57 CNH) aufweist, was laut der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 11,81 CNH, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand -3,9 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Wedge Industrial als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde die Wedge Industrial von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut", wie unsere Redaktion bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wedge Industrial liegt bei 8,02, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" erzielt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in der Diskussion über die Wedge Industrial, wodurch diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil. Insgesamt ergibt sich somit ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht".