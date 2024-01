Wecon Holdings Ltd im Check!

Die Wecon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,18 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0.164 HKD, was einem Unterschied von -8,89 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Hier liegt der letzte Schlusskurs (0,17 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,53 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wecon-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Wecon auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,74 % aus, was 0,42 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 6,32 %. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Einschätzung von Aktienkursen umfasst sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen deutet darauf hin, dass die Stimmung und die Kommentare zu Wecon neutral ausfallen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Wecon mit einer Rendite von 9,63 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung gezeigt, da die Branche im Mittel bei -5,64 Prozent lag. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating für die Wecon-Aktie in dieser Kategorie.